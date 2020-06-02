78歲張姓老翁於1年前被診斷出輕度失智，總認為住在同個屋簷下的兒子是情報局派來監視他的，因此處處提防且不時辱罵，讓為了照顧他而提早退休的張先生身心壓力難以負荷，在尋求台北慈濟醫院失能服務中心李嘉富主任諮詢後，父子倆衝突狀況已減緩許多。

然而近3個月，為配合COVID-19防疫，張姓老翁鮮少外出，無接受外界互動，加上每日疫情資訊刺激，加劇情緒性反應及認知功能退化，張先生趕忙帶他回診求救，李嘉富主任予以衛教，安排重回失智據點參加系列課程活動，經幾周後，張姓老翁逐漸恢復過往，與兒子平和相伴。

依據台灣失智症協會109年最新調查推估，65歲以上的老人每12人即有1位失智者，而80歲以上的老人則每5人即有1位失智患者，且有每5歲盛行率倍增的趨勢。李嘉富主任說明，當大腦進入病變退化，並伴隨性情大變、妄想、幻覺和失去學習簡單事物能力等認知功能問題時，即可能為失智，得接受持續性協助治療。李嘉富主任呼籲，疫情嚴峻之時，應保有耐心、和顏悅色地教導失智患者勤洗手、戴口罩和保持適當的社交距離等必要的防疫措施，疫情趨緩之際則應盡速回歸原有溫暖互動的生活與治療模式。

以張姓老翁為例，除既定的藥物治療外，李嘉富主任更鼓勵搭配「運動」、「動腦」以及「良好的人際互動」3種活動輔佐治療。只要養成規律的運動習慣，而且運動時保持放鬆快樂的心情，不論是哪種運動，對於失智患者海馬迴細胞皆有所改善，同時可依自己的病程階段與體能尋求住家附近的社區照顧資源，如前往失智社區服務據點、瑞齡學堂與瑞智學堂等，由專業人員及治療師安排課程，施以治療。

李嘉富主任表示，延緩失智，「運動」、「動腦」以及「良好的人際互動」缺一不可，當長者養成規律良好的生活習慣，即使已過7旬高齡，仍可充分發揮利他良能，發現自己的人生意義，則身心便能處於最佳狀態。主任提醒病患家屬，疫情多變，遵循政府指示，做好防疫工作之餘，萬不可因過度憂慮，使失智患者面臨寂寞、被忽略或缺乏照料的情境中，應時刻傾聽、反覆溝通，當然最好能陪伴長輩力行3動，才是維護關係、照護彼此健康的根本之道。

(中時電子報)