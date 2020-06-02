全球疫情趨緩，但邊境管制仍未解封，citysuper深耕頂級水果市場已久，為搶攻因受疫情影響的「不能出國商機」，搶在初夏將日本和歌山水蜜桃、大規格美國加州櫻桃即日起至6月30日開放預購。

citysuper觀察，往年初夏水果熱銷排行榜常勝軍就是加州櫻桃，平均一個月擁有熱銷上千盒的銷售佳績；另外和歌山是日本水蜜桃產量最大的地區之一，更是夏季人氣水果，今年也提前自6月開放消費者預購。

此外，瞄準「在家自煮」成為後疫情時代消費趨勢，在疫情期間，包括包裝米、乾拌麵、泡麵等與去年同期相比翻漲1倍的銷量；其中1-1.5kg、平均單價在200元內的包裝米最為熱銷，又以日本越光米以及履歷米熟悉度、接受度高，連續4年的越光米預購活動都有創下2成的銷售成長。擁有政府評鑑績優稻米產銷專業契作及通過CAS臺灣優良農產品認證的頂級越光米，第一期作的新鮮米宅配直送到府，再送市價300元限量「呷飽未帆布袋」。 citysuper超前部屬「振興經濟」，並看好近期疫情趨緩，持續「+0」的狀態下， 即日起至6月15日包括進口食材、包裝米、零食、飲料、冰品等民生用品都有，合計逾百項商品第二件0元，預計將帶動相關品類業績成長逾二成。

(工商 )