外資圈指標股目標價競逐戰鎖定聯發科，摩根大通、瑞穗、麥格理、高盛證券近期再啟動新一輪調升，尤以高盛賦予600元推測合理股價最讓市場咋舌，麥格理則點名聯發科擁華為轉向採購、高通被大陸品牌排斥雙利多（Double upside），股價上漲力道更強。

里昂證券亞洲科技產業部門研究主管侯明孝，於5月初率先將聯發科推測合理股價拉上530元，相比研究機構當時目標價多在500元以下，里昂賦予股價預期在各研究機構中遙遙領先。不過，美國對華為新禁令「助攻」後，原先就青睞聯發科的外資圈，樂觀程度瞬間大爆發，股價預期共識值升級到530～600元區間。

高盛證券給予600元推測合理股價外，同時將聯發科放入「優先買進名單」、與最大權值股台積電齊名，有趣的是，聯發科目前瞄準股價收復500元，若能成功，將是2015年1月來首見；而上回股價超越600元，則可回溯到2007年第四季。

聯發科的股價向來與獲利動能有強關聯，自2000年以來，僅2007、2009、2014年每股純益突破30元，恰好與上述出現天價時間點極為相近，對照樂觀派外資本次估計聯發科2021年每股有望賺到將近三個股本，正持續激發市場追價意願，國際資金2日大買逾6,000張。

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