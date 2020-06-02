台股多頭急行軍收復11,100點關卡，外資再上新菜色：挑選最壞已過、股價明顯落後的工業自動化（IA）指標股，摩根士丹利在工具機雙雄中獨鍾上銀（2049），進一步調高推測合理股價至市場最高的400元。

摩根士丹利證券近日才降評亞德客-KY，在工具機雙雄中唯一指名上銀。大摩最新發現，市場對大中華工業自動化零組件族群興趣相當濃厚，強調IA產業上升循環才剛開始，基於三個理由，重申看好上銀優於亞德客-KY。

第一、放眼第三季，推測上銀的季增16％與年增25％，表現較亞德客-KY亮眼（推估為季減18％、年增17％），有助市場凝聚看好上銀氣氛。第二、交期較短的IA零組件製造商，其股價過去九個月以來率先表態，像是亞德客-KY大漲55％，上銀才反彈二成，明顯是落後者（Obvious Laggard），儘管亞德客-KY最近股價稍見回檔，還是以上銀的報酬風險比較為誘人。第三、市場現階段對上銀的期待感還是很低，有修復空間。

摩根士丹利證券科技產業分析師吳昱叡說明，市場對氣動元件高峰落在第二季、線性滑軌高峰為第三與第四季的產業季節性，已相當熟悉，隨線性滑軌產能利用率與需求上揚，上銀迎來報價上漲與訂單交期變長，產業趨勢將再轉為有利賣方。

外資財務模型顯示，上銀2020年無疑可步出谷底，每股純益為8.32元，至2021年更強，年增近六成至13.19元。

(工商 )