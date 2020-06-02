台電擬重啟中火2、3號機，國民黨江啟臣今晚在臉書痛批，指台電5月說今年夏天不會缺電，原來是直接把中火2、3號機發電量計入，顯然是仗著中央力挺，把正當法律程序當塑膠，繼續用中部地區居民的肺來發電！

江啟臣說，環保署先是違法撤銷台中市政府環保局對台電的撤照處分，行政院接著再宣告林佳龍市長在任時制定的「臺中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」無效，先霸凌再斬草除根，直接剝奪地方政府有關環保事項的自治權限，罔顧在地住民的生命健康。

他說，林佳龍市長在任時不宣告自治條例無效，四年後盧秀燕市長上任，依該自治條例落實減碳無煤政策，行政院才宣告自治條例無效，顯見民進黨是「龍是燕非」，心中只有政治、沒有人民，只顧政治、不顧空污，可以為了選舉停建深澳，不願為了民眾健康禁中火。

江啟臣強調，蔡政府一再公開宣示台灣不缺電，但請別用中部地區民眾的肺來成就您的不缺電。我們絕對支持台中市政府各項法律作為，若台電無視當前法律爭議未解，繼續仗勢中央護航又想再次霸凌地方政府，執意重啟中火2、3號機，繼續欺負中部人，我們會與民眾站在一起，不讓基本權益受到任何侵害！

(中時 )