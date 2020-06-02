新冠肺炎疫情漸緩，日本、希臘、紐西蘭、澳洲考慮鬆綁外國人入境管制，但首波適用名單不包括防疫備受國際肯定的台灣。指揮官陳時中對此僅能說，「我們會持續讓世界了解台灣防疫的成績。」民進黨政府防疫大外宣轉內銷實情，是否終於要見公婆了？

衛福部長陳時中批判世衛失職，政策慢半拍。曾公開當時通報WHO的電子郵件全文，指曾經警告WHO病毒可能人傳人。不過，該電子郵件在國內很多有不同意有所謂「人傳人」的警告。擔任小兒科醫師的台北市長柯文哲夫人陳佩琪便在臉書指出，先前台灣向世界衛生組織發出新冠肺炎電子郵件警告是「硬ㄠ」的；對此衛福部長陳時中則酸回「我沒辦法強迫大家都看得懂啦！」不見當時痛批WHO內行人說外行話的狠勁。

如今，疫情漸緩，日本、希臘、紐西蘭、澳洲考慮鬆綁外國人入境管制，竟忘了防疫績優生的台灣。另外，美國事前號召各國聲援台灣參加世界衛生大會（WHA），日本首相安倍晉三也表示，日本一直都強力支持台灣以觀察員身分參與。可是，美國、日本卻連帶頭提案台灣加入WHO都不敢，完全是空口說白話。

先前，民進黨對內宣傳新冠肺炎防疫工作好棒棒，國際各國對台灣稱讚有加。但真要那些拿到台灣贈送口罩的國家，投桃報李一下，竟不可得。衛福部長陳時中「我沒辦法強迫大家都看得懂啦！」，可能道出世界各國「看得懂」台灣警告人傳人電子郵件寥寥無幾，或許就像陳佩琪一樣認為「硬ㄠ」的。那麼，民進黨政府大外宣轉內銷實情恐將要見公婆了！

(中時電子報)