淫心渣男可要小心了！北部地區有名男子搭訕一名落單的年輕女孩，兩人帶往深坑「吃豆腐」，晚上返家路上就在路邊毛手毛腳，準備強脫少女褲子，遭到強力反抗中，命根子被一腳猛力踢中，疼得哇哇大叫，被害人趕緊逃出求救，色男被逮還偷偷告訴警方，下體被踢紅腫，醫生警告恐有「不舉」後遺症，警員聽了罵他活該。

被害人報案說，她是今年5月間，自己到北市公館商圈逛街，有名男孩子過來和他搭訕，雙方聊得滿投機，對方邀約載她到深坑老街，於是就去玩了一下午，還吃了當地名產「臭豆腐」。

晚上2人又回到公館，因為少女說最近要考機車駕照想練習，男生便稱說可以教她，就帶往附近的堤外道路練習。由於入夜後便道行人稀少又燈光漆暗，男子竟然起了淫念，在騎了幾圈之後，就將少女推倒，惡撲上去強行親吻、摸胸、掐乳，接著出手要脫女子的褲子時，遭到強力的抵抗，混亂中不偏不倚，色男的命根子被狠狠踢了一下，疼得渣男不得不立即鬆手。

被害小女生逃出後，在提外馬路上攔下收隊路過的消防車，由消防隊員協助報案，警方循線逮捕色狼，移送地檢署，全案依強制性交未遂罪起訴。

★ 尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時電子報)