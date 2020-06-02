誠品連關數間店面，甚至預告接下來還會關更多，但今年還是有新的獨立書店誕生，據友善書業供給合作社指稱，今年上半年有六間新書店申請入社。由台灣獨立書店文化協會自2014年起每年出版的《福爾摩沙書店地圖手冊》，也從最初的140家書店資訊，到今年已有300多間獨立書店的資料，讓讀者可以按圖索驥。

在今年的《2020福爾摩沙書店地圖冊》中，台灣獨立書店文化協會直接將獨立書店的粉專，以QRcode放在地圖冊中，讀者可以用智慧型手機掃描，直接連結到各個書店的粉專。交通資訊也結合Google Map功能，同樣掃描QRcode之後可使用。

台灣獨立書店文化協會也自2013年起陸續出版「聽見書店的聲音」系列，收集獨立書店的開店故事。今年出版第三輯《在青春的路上遇見書店》，記錄「無論如河」、「浮光」、「左轉有書」、新竹「或者」等83間書店的心路故事，有經歷時間淬煉的老字號，也有多元發展的新生代書店，勾勒台灣書店發展的軌跡。

(中時 )