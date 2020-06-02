德翔海運向日本旭洋造船廠(Kyokuyo Shipyard Corp)下單訂造的4艘1,096箱(20呎櫃)貨櫃船，第3艘船於5月29日交船，命名為「德翔深圳」輪。這是是德翔第12艘自有船，公司以自有船達五成為目標積極擴建船隊中，目前還有3艘在建造中。「德翔深圳」輪總長133米，寬22.5米，貨櫃載運量1,096箱。德翔將先安排新船服務一航次的SJX-5 SERVICE (上海-關東快船航線)從上海(6/14)裝載直達東京(6/17)與橫濱(6/18)卸櫃，同時將從東京(6/17)開始長期服務於德翔海運的JTK SERVICE(日本/台灣/香港/華南/越南航線)，航線港序為：東京-橫濱-名古屋-大阪-神戶-基隆-台中-高雄-香港-蛇口-南沙-海防-欽洲-蛇口-香港-東京，一次往返航程為21天。

為了因應2020年1月1日國際海事組織(IMO)限硫令生效與響應環保，新船建造時已直接加裝脫硫塔，委由日本旭洋造船廠建造的第4艘船也會加裝脫硫塔。

今年4月起至11月底，德翔海運陸續會有8條船完裝安裝脫硫塔，展現德翔海運對於環境保護，改善空汙的重視。

因應航線擴張，德翔海運預計今年7月於日本交完第4艘船後，德翔海運自有船艘數將達到13艘，自有船比例將達32％，公司明年還有兩艘新船交船，未來自有船數比例將朝50％邁進。

(工商 )