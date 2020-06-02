行政院今2日公布「振興三倍劵」實施細則，7／15起民眾可用1千元購入價值3千元的振興消費券。不過時代力量前任黨主席邱顯智卻指出，雖號稱3倍振興券，實質上只是1.5倍的「變種消費券」。

行政院頒布振興三倍券方案後，立委邱顯智隨即就在臉書上發表快評，他首先指出，「你出1000元，政府給2000元，總共創造3000元的消費。從政府支出的角度，是政府支出1，創造1.5的消費。」所以應該要叫做1.5倍的變種消費券。

邱顯智接著指出，這種「變種消費券」其實是紓困與振興的混合體，畢竟對於120萬的經濟弱勢來說，政府既然會先匯1000元至戶頭，讓他們能夠購買振興券，「直接發3000元的振興券給經濟弱勢群體，不是更直接嗎？」

行政院認為，電商網購在疫情期間營收大幅成長，並不需要振興券的強心針。邱顯智卻指出，事實上，不論是實體通路還是虛擬通路的消費，真正要振興的不只是「零售通路」，更重要的是通路對上游廠商的拉貨效應，帶動整個產業鏈走出疫情的低潮。邱顯智表示「排除電商網購的理由難以服人」，把消費占比越來越高的網購排除，只是凸顯振興政策考量的侷限而已。

還有一點就是好市多的退貨問題，邱顯智表示，消費者在一定期間內退貨了，商家能不能追回這筆振興消費的金額，在技術、人力上都是很大的挑戰。當使用期限將至，振興券也有可能開始以9折、8折的方式在市場流通。未來不排除出現低折數收購振興券再高價賣出、找零、B2B買貨的道德風險，讓人從中套利，都要持續觀察。

(中時電子報)