美國總統川普。（美聯社）

美國總統川普6月1日就非裔男子弗洛伊德之死召開記者會發表講話，他聲稱將立即以總統身份採取行動，「阻止暴力，恢復美國的安全」，將不惜動用軍隊以結束騷亂。

就當川普在白宮玫瑰園發表完講話之後，白宮附近的軍警繼續向示威者發射催淚瓦斯和橡膠子彈，場面混亂。

美國有線電視新聞網（CNN）也立刻將畫面轉換到了民眾抗議示威的現場，主播萊蒙（Don Lemon）批評川普政府獨裁統治，他所發表的講話內容等於向美國人民宣戰。

根據《Daily Beast》、《HuffPost》、《鳳凰網》綜合報導，川普在白宮玫瑰園發表講話時，將自己形容為「宣揚法律與秩序的總統」，他稱自己將調動一切可用的軍隊資源，以停止騷亂和搶劫，保護那些守法美國人的權益。

值得注意的是，就在川普發表講話的同時，身處白宮玫瑰園依然可以清晰地聽到外面傳來的陣陣催淚瓦斯爆炸聲。

前幾日，川普在推特上針對騷亂所發表的諸如「敢搶劫就開槍」等言論，已加劇示威民眾的情緒，此番出面發表講話，態度依然強硬，大有「火上澆油」之勢。

果不其然，《CNN》在隨後的新聞節目中，把鏡頭切到了白宮附近，警民對峙仍在持續。

配合著現場畫面，CNN主播萊蒙說：「事實就在眼前，為什麼我們假裝看不見？睜開眼吧，美國，睜開眼吧，我們正在獨裁邊緣，這太混亂了。」

聽完川普的講話，萊蒙質問總統是在向美國人民宣戰嗎？「他說他想保護和平示威者，但與此同時，又派執法人員和軍隊上街將這些人推回原處，甚至是採取攻擊性舉動，總統所做的和他所說的完全相反。」

種族主義的裂痕本就難以彌合，但過去的幾天時間里，川普既沒有指出警察對示威者所採取的行動過於嚴厲，也沒有努力呼吁全國人民團結在一起。

在講話中，川普還威脅要援引1807年《叛亂法》，調動全國各地的軍隊「迅速解決問題」。萊蒙對此評論道：「現在整個國家都必須按照他的命令行事，我們生活在一個軍事化的國度。」

萊蒙強調，自己不會縱容暴力行為，也希望示威者能夠保持和平理性，但他同時補充說，希望更多的人能夠站出來，為自己所擁有的在這個國家和平抗議的權利而戰。

「我認為總統正在玩一個非常非常危險的遊戲，看看街上吧，許多美國人現在感到沮喪、挫敗和憤怒。」

(中時電子報)