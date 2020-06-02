美國又有一艘軍艦傳出新冠病毒疫情，登陸艦卡特·霍爾號（USS Carter Hall,LSD-50）的幾名船員在COVID-19測試中呈陽性，現在船艦已泊在維吉尼亞港口，僅留有少數未染疫的艦員，多數船員下船治療與隔離。但美國海軍官員沒有透露被感染人數。

美國海軍時報(Navy times)報導，海軍發言人艾米拉‧烏瑪揚(Amelia Umayam )說，霍爾號正在港口，並為即將到來的颶風季節準備，要是需要救援，就會即時出發。

卡特霍爾號後方巨大的進出門。(圖/美國海軍)

然而在檢測船員健康時，卻有一些水手COVID-19病毒測試呈陽性，大多數沒有症狀，但是仍依規定，多數水兵下船進入隔離區。僅有少部分船員仍留在艦上，負責清潔船艦，也維持港口常備的要求。

然而烏瑪揚拒絕透露感感人數，並且表示這是援引美國國防部的政策，出於安全考慮。

烏瑪揚說，搬到岸上並進入隔離區的人，每天都會接受體檢，並依規定作息；至於留在船上的人，最大限度地減少團體聚會，穿著個人防護設備（PPE），進行廣泛的清潔消毒工作。

卡特·霍爾號是「哈珀斯·費里級」(Harpers Ferry-class )船塢登陸艦的2號艦，全長185公尺，最寛25.6公尺，排水量16740噸，有龐大的人員裝載能力，因此除了作戰，也常執行人道救援任務。該艦在2010年曾前往加勒比海各國，進行對強烈颶風桑迪的救援工作。

(中時電子報)