石油輸出國家組織 （OPEC）與以俄羅斯為首的非OPEC產油國將原定9日召開的視訊會議提早至周四（4日），市場樂觀預期雙方屆時可望達成將現行減產幅度延長至9月1日的協議，因此激勵周二油價大漲。

西德州原油7月期貨價2日盤中大漲2％，每桶報36.16美元，而倫敦布蘭特8月期油飆漲2.3％，每桶報39.2美元。

新冠肺炎疫情重創全球能源需求，導致國際油價一度暴跌。而這也促使石油輸出國家組織與夥伴國（OPEC+）4月時達成減產協議，承諾每日聯合減產970萬桶，時間從5月1日至6月底。

按照原本協議，從7月至今年底止，OPEC+每日減產規模將降至770萬桶。消息人士透露，主導OPEC組織的沙烏地阿拉伯希望維持減產幅度在970萬桶直到年底，但俄羅斯方面偏好按照原本計劃。

消息來源透露，沙國與俄羅斯雙方可能於4日召開的會議彼此妥協退讓，最終結果可能是現行減產幅度延長至9月1日。

(工商 )