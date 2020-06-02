今年1月11日，蔡英文總統拿下817萬票順利連任，寫下台灣民主選舉的最高票數的傲人歷史！今年6月6日，高雄市長韓國瑜罷免案，民進黨政府也在寫台灣民主選舉的歷史，只是這次寫的，卻是斲傷台灣民主、遺禍子孫的暗黑紀錄，原因在罷韓國家隊種種催票的難看吃相已罄竹難書，還教壞大學生拿「陪媽媽」當幌子，涉嫌違法發動罷韓專車，甚至連防疫神主牌也崩壞，自我打臉要發燒者出門投票。

民進黨一面宣稱罷韓是公民運動，一面淡化發起人與綠營的關係；但從高雄市黨部主委選舉，兩陣營都以罷韓案為主訴求，加上立委、市議員南北呼應，大聲疾呼催票，民進黨暗中主導、推動罷韓的狐狸尾巴，早己在台灣上空迎風招展，卻好意思囂囂雄辯是「公民運動」。

更惡質的是罷韓國家隊，包括應該獨立卻毫不獨立的中選會，主委李進勇不惜「剁頭」，也要威逼機關學校違反防疫規定出借投票場地，以至交通部、國防部、教育部等各部會拿中選會當擋箭牌，推出高鐵優惠價、提醒台鐵員工及各大專院校6月6日放假投票、國防大學入學考推延，連法務部、警政署也搶搭罷韓列車，一邊預為盜用官徽的公訴罪犯行撇清、一邊先扣監票者黑帽。

當各部會都以「給我罷韓，其餘免管」心態，明目張膽地催票，無怪乎交大學生有樣學樣，拿「陪媽媽」當藉口，用全體學生繳交的會費，公然發動罷韓專車、補貼車資，卻絲毫不知或不管已涉及賄選刑責。況且此舉對設籍其他縣市的交大學生有何公義？高雄交大生的媽媽們不會憂慮傷心小孩觸法？政府高官壞身教誤導小孩卻忝不知恥，大學生受教的表現是說謊卸責，社會及家長們如何安心？

更可惡又可怕的是，隨著投票日逼近，連防疫神主牌也趕搭罷韓列車，自我崩壞。在2、3月國民黨主席補選期間，以至4月流行疫情指揮中心提出「社交距離指引」，即明定發燒者不得進入人潮密集處及特定場所；當時李進勇在立院答詢也指「依照傳染病防治法規定，居家隔離、檢疫者不得進入投票所投票及參觀開票。」

但隨著投票在即，疫情指揮中心今天卻指「發燒者可在適當防護下出門投票，居家檢疫居家隔離人士，須向衛生單位申請專車接送。」指揮官陳時中也自我打臉，鼓勵發燒民眾出門投票，還說「自己心裡傾向讓居家檢疫者能出門投票」。在綠營眼裡，「生命誠可貴，民主價更高，若為『罷韓』故，兩者皆可拋。」

人在做，天在看！66罷韓案無論成敗，已因民進黨政府伸出國家機器的髒手，在台灣選舉遺下歷史臭名，更立下禍患無窮的最壞示範。

(中時 )