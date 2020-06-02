為因應新冠肺炎（COVID-19）防疫所需，我國自1月管制口罩販售，透過健保卡，實施口罩實名制。隨著疫情趨緩，從今（1）日起，民眾可在市面上買到醫療用口罩，藥局、4大超商、量販超市、藥妝店和口罩業者門市均能自由販售口罩。

除了民眾自由購買，經濟部宣布，從6月1日，口罩恢復自由買賣，開放內、外銷，而價格由市場機制決定，但廠商仍須交足定額徵用的800萬片口罩。

中央流行疫情指揮中心指出，即日起，可以自由買賣口罩，但仍將執行口罩實名制，民眾還是可以拿到健保卡，至藥局購買，或是透過手機APP、超商機器來預購。

藥局表示，因為疫情平穩，1個多月沒有本土個案，口罩預購14天9片上路後，到藥局排隊買口罩的人變少了，有時每天口罩還剩下不少，不過，最近實名制購買的人又變多，原因是零售的口罩單價較貴。

實體通路陸續上架，全家便利超商將於明（2日）開賣，每盒50片優惠價299元，會員再折50元；統一7-ELEVEN則在今日預購，每盒250元。至於量販超市為因應新冠肺炎（COVID-19）防疫所需，我國自1月管制口罩販售，透過健保卡，實施口罩實名制。隨著疫情趨緩，從今（1）日起，民眾可在市面上買到醫療用口罩，藥局、4大超商、量販超市、藥妝店和口罩業者門市均能自由販售口罩。

除了民眾自由購買，經濟部宣布，從6月1日，口罩恢復自由買賣，開放內、外銷，而價格由市場機制決定，但廠商仍須交足定額徵用的800萬片口罩。

中央流行疫情指揮中心指出，即日起，可以自由買賣口罩，但仍將執行口罩實名制，民眾還是可以拿到健保卡，至藥局購買，或是透過手機APP、超商機器來預購。

藥局表示，因為疫情平穩，1個多月沒有本土個案，口罩預購14天9片上路後，到藥局排隊買口罩的人變少了，有時每天口罩還剩下不少，不過，最近實名制購買的人又變多，原因是零售的口罩單價較貴。

實體通路陸續上架，全家便利超商將於明（2日）開賣，每盒50片優惠價299元，會員再折50元；統一7-ELEVEN則在今日預購，每盒250元。至於量販超市方面，家樂福、好市多、屈臣氏均會開賣，不過，各賣場售價不一。

7-ELEVEN表示，除持續配合政府口罩實名制預購服務，從今天下午15點起至6月6日23點59分止，開放各門市臨櫃預購盒裝醫療口罩，每盒50入售價250元，限量2.5萬盒。

量販店家樂福今天則準備1.8萬包醫療口罩，一早就在全台68間量販門市開賣，因數量有限，每人單筆結帳限購1包，不過，價格比實名制貴一點點，因為不用排隊，仍有不少人選購。

(中時電子報)