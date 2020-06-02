金喜善42歲仍像少女。(圖／翻攝自IG)

有「韓國第一美女」稱號的女星金喜善，多年來仍維持出眾美貌和姣好身材，是演藝圈著名凍齡女神，近日她在IG曬近照，臉上完全沒有歲月痕跡。

金喜善在IG曬出自拍照，出眾美貌絲毫不受歲月影響，皮膚緊緻無瑕疵，對著鏡頭甜笑，看起來就像少女，完全不像是一個孩子的媽，讓網友都直呼「怎麼都不會老」、「永遠的女神」、「妳有不漂亮的時候嗎？」

之前在韓國2020最美女星票選中，金喜善拿下第四名，42歲的她看不出老態，她曾坦言很怕老，所以對肌膚的保養，可說是相當嚴格，難怪可以養出零瑕疵水煮肌。

(中時電子報)