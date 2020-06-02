今（2）日行政院宣布「振興三倍券」發放細節，根據規劃，民眾只要花1000元即可獲得價值3000元的振興券，且人人有份。卻惹來民眾抱怨制度不夠周全、優惠限制多。不過網路上已經有人開始在「收購」三倍券，網友表示：嫌振興券太噁的人，我1450收。

原PO在PTT「HatePolitics」上以「已經有人在出價收三倍券了」發文表示，自從今天政策頒布後，已經有同事出價1500元收購，網路上也看到有人願意用2000元收購。原PO說，「口嫌體正直，如果有覺得振興券政策太噁爛而不想配合的人，麻煩你的名額讓給我，我1450收，本人沒在客氣的」。

網友表示，「今天同事也說3倍券很划算，怎麼八卦政黑批到爆」、「不好用，健保卡侵犯個資，人權柯粉站內信我1450誠意收購」、「我也覺得罵的震天響的乾脆給我好了，50收」、「我1450，1450收，有意售者歡迎站內信」。

不過也有人指出「現在護航三倍券的人，跟當初護航馬消費券的說法完全一樣…」、「消費券是已經被認證真的無效了，這次三倍我們可以看看效果，如果一樣沒有振興作用，要來酸也不遲，反正比較是一定會的」。

因應不同的消費型態，振興券又分實體和非實體兩種，使用期限為7月15日至12月31日。

(中時電子報)