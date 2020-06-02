行政院今天公布振興三倍券，國民黨副祕書長李彥秀指出，「好的振興政策，應該要簡單直接！好的振興政策，不需要太多解釋。」但行政院的心魔，蘇貞昌政治考量，都可能變成振興工作的絆腳石；她提醒「花錢還要被民眾罵，何必呢？」也給予振興方案三倍的祝福。

李彥秀說，千呼萬喚的振興券政策終於出爐。蘇貞昌院長、唐鳳政委、沈榮津部長連番上台說明政策，但是還是引來網路輿論一堆問號！行政院火速出了慣用的懶人包圖卡，更是忘記了我們仍有許多長輩的數位落差，超越行政院政策想像！行政院還忘了，振興政策不是高端的產業政策，不是高深莫測的科技方案。而是希望人人參與，大家都要懂的普遍性政策。

「好的振興政策，應該要簡單直接！好的振興政策，不需要太多解釋。」李彥秀說，實體券拿一千換三千、刷卡三千退兩千，講起來好像也不難。但是這些仍舊是使用者必須主動提出預購的被動申請政策，與主動提供現金或是消費券，仍有距離。站在在野黨的立場，我們擔憂這樣的距離，成為政策執行效率打折的可能！

她指出，政策一出，已經看到網路上的抱怨跟嘲諷、郵政工會對於事前溝通不足的反彈。甚至，蘇院長開記者時都表示：「如果有問題，拿唐鳳是問」。不禁讓人想問，蘇院長是對政策沒信心，還是對自己沒信心？

李彥秀說，日前有媒體報導，民進黨立委批評，行政院團隊有馬英九心魔。是不是真的有心魔，是行政院的問題，但是政策執行、振興效率是關係台灣在後疫情時期是否能夠快速站穩腳步，面對世界變局的關鍵。行政院的心魔，蘇貞昌政治考量，都可能變成振興工作的絆腳石。

(中時 )