有網友列算式證明三倍券比馬政府消費券強，鄉民看到全笑翻：台灣價值滿分 (圖／PTT)

行政院長蘇貞昌今天(2日)正式宣布推出振興券挽救商機，並正式定名為「三倍券」，，因為1千元現金可換3千振興券，更稱好領、好用、好刺激、最溫暖，但依舊有許多網友質疑為何不直接發2000現金，更有人拿來與馬英九的消費券相比，對此有網友列出算式，指出馬英九消費券根本無意義，讓鄉民笑翻，直說可以去民進黨部上班了。

網友在PTT八卦版PO文，對於有人質疑「花一千拿三千 那馬英九花0元拿三千六是幾倍？」，他列出算式回覆3000除以1000等於3，所以叫三倍券無誤，而馬英九的3600消費券除以0等於無意義，故此得知消費券毫無意義。

鄉民看到後大笑：「明天來黨部上班」、「原來如此，不愧是電火球院長」、「這算式台灣價值滿分」、「諾貝爾獎 捨你其誰」、「你可以去經濟部上班了」、「這台灣價值高到滿出來了」、「信仰無價」、「霸氣解釋」、「你終於進入綠吱的思考領域了」。

(中時電子報)