中印邊界緊張態勢升級，兩軍爆發大規模的鬥毆事件！雙方在拉達克邊境界線的班貢湖也成角力區域。印度從美國購買17艘武器巡邏艇，配有防彈玻璃、高密度防彈材料和12.7毫米口徑機槍，能承載15人，配備雷達定位系統，夜間紅外線觀察；大陸方面則以928D型巡邏艇為主力的「西海艦隊」與印度對抗。

據大陸專家分析，在高原地區，缺氧會降低直升機、戰鬥機的發動機動力，甚至火箭都會也因為缺氧降低動力，平常能有100分，到了高原能發揮60%到70%的就不錯。大陸所擁有的928D型巡邏艇，裝備有3台柴油發動機，可以提供885馬力，最高時速可達70公里/小時。印度引進的美製巡邏艇只有2個引擎，只有630馬力。

巡邏艇數量上，印度沒大陸的多，速度、火力和防護也都差大陸一檔，印度17艘美製巡邏艇部署班公湖，碰到大陸有了928D艘巡邏船恐將只有慘敗一途。

(中時電子報)