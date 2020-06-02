南韓女星宋智孝今年39歲，在戲劇和綜藝方面的表現都獲得各種肯定，而感情狀況也一直受到關切。先前宋智孝為了電影新片《詭妹》暗黑的角色風格，靠運動狠甩7公斤，展現有別於在《Running Man》中活潑傻萌的形象；而受訪時更自曝「結婚進度」，表示現在的她很幸福。

宋智孝主演的驚悚片《詭妹》近期將上映，有韓媒特地訪問她演出心得，她也表示這次的角色很黑暗，為了完美詮釋還下定決心讓自己更瘦，每天跑10公里外晚上也不進食，迅速減去7公斤；不過，她表示電影殺青後沒持續運動，又是吃東西就容易發胖的年齡，果然很快就復胖。

而她的感情世界一直都受到關切，像是曾與經紀公司老闆白昌洙熱戀2個月、和《Running Man》前成員Gary（姜熙健）被湊成「週一情侶」，或是Gary退出後又被大家點名跟金鐘國送作堆等，她也坦言經常被問到是否想升格當人妻；不過，她認為自己身體難照顧，也很滿意現在生活，儘管還沒遇到改變她的人，但現在的她很幸福。

(中時電子報)