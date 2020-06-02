昨天國立交通大學學聯會針對設籍高雄的學生，推出「返鄉陪媽媽專車＆車票現金補助」，但時間點剛好落在6日高雄市長韓國瑜罷免投票日前夕，此舉遭到杏仁哥檢舉，恐涉及賄選。交大學聯會今（2）日中午公告，將「車票補助」改為「加發返程專車」，也是免費，發車時間為是6/6 (六) 16:00，地點在高雄車站。

交大學生聯合會臉書6月1日公告，6/4(四) 15:30、6/5(五）連開2班「陪媽媽專車」，僅限設籍於高雄的同學搭乘，搭車時須出示學生證+身分證，發車後直達高雄車站！！重點是「免費」！

但此舉遭到杏仁哥檢舉，因本次罷免人只有一位，所以有返鄉投票的學生，恐涉及賄選。另外也引起爭議，高市國民黨議員2日開記者會質疑「為什麼母親節沒有開專車回來陪媽媽？」專車針對性太強，可能已觸犯選罷法，呼籲各校學聯會不要跟進，別害不知情的大學生觸法。

羅智強在臉書質疑，台南、屏東、花蓮、台東的學生都沒有媽媽？只有高雄的學生需要陪媽媽？他砲轟，罷韓專車就罷韓專車，需要扯這麼無恥的謊，作賤自己的人格嗎？這和走路工有什麼差別？

蔡正元昨天也提「三問」指出，交大學聯會明講「陪媽媽專車」，僅限補助設籍於高雄的學生，學生會這些錢那裡來？為什麼只有設籍高雄才補助？為什麼陪媽媽只能去高雄？「厲害了，我的交大！」

而今（2）日交大學聯會疑似急轉彎，中午在臉書公告，將「車票補助」改為加發返程專車，協助疏運同學返校。

不過仔細一看，返程專車返程專車也是免費，發車地點在高雄車站，時間正好是6/6 (六) 16:00，也就是投票結束的時候。

(中時電子報)