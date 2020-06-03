伊索寓言裡有一則賣牛奶的故事，小女孩頂著牛奶桶，盤算著賣掉後可以買什麼的美夢，一不留神，卻打翻牛奶桶。政院昨推出三倍券，號稱有千億元經濟效益，像極了這則寓言故事，民進黨只因為馬英九時代曾發行視同現金的消費券，就不願意順從民意發現金，此心魔不除，振興勢必事倍功半。

蘇內閣推出的三倍券，就像賣牛奶的小女孩般不踏實，2月時說要推出振興抵用券，但反應不佳，4月時對外放話，改口要推出「酷碰券」，但民間依舊迭有批評，要求發現金，6月又改絃更張，搖身一變，成了三倍券，幾度變身，領取複雜程度也倍增，在野黨預言，肯定衍生另一場災難。

事實上，三倍券像極了馬政府時期的消費券，難怪外界質疑，既然都不排富，何不直接發2000元現金或消費券。

防疫、紓困、振興，原是一體的3大配套，防疫階段藍營不吝嗇給予讚賞，民間也給予肯定，但紓困引發萬元之亂，有不少假冒賣玉蘭花、舉廣告牌的民眾，趁機領了萬元，老實納稅的上班族看在眼裡，心裡只有苦字。

在振興階段，即使連執政黨民代都說政院的振興券設計太複雜，建議直接發現金，但蘇內閣硬是不肯，蘇貞昌昨更是屢屢表示三倍券比馬政府的「消費券」更厲害，並消遣馬政府發消費券的行政費用18億元，三倍券只有一半。好笑地是，馬已卸任總統5年，難道民進黨還在跟馬英九選總統嗎？凡事回頭看，比較有何意義？

民眾能受益的政策，就是好政策，好政策不怕重覆施行。民進黨若看不懂這點，做再多，也是被人嫌。

(中時 )