行政院今公布「振興三倍券」，金管會表示，信用卡、電子支付、電子票證等都將加入，減少紙本印製的成本；金管會表示，鼓勵銀行搭配優惠回饋方案、掌握商機，可從現金回饋、點數累積等優惠著手，配合振興券啟動時程、掌握商機，形成加乘效果、擴大活絡國內經濟。

金管會銀行局副局長莊琇媛表示，現金回饋比例愈高，等於消費者可以用比較少的錢，買一樣的東西，而銀行給予的現金回饋、點數累積等，回饋不用政府同意，銀行可以自行決定。

實體振興券的部分，莊琇媛表示，台灣銀行擔任經理銀行，經濟部會在6月3日邀集所有銀行共同參與討論相關方案。

振興三倍券預計於7月15日上路，非現金部分，從7月1日開始綁定，7月15日開始累積消費，消費滿3000元可獲得2000元回饋；信用卡將隔月帳單直接扣2000元，電子票證到超商回存2000元，行動支付則直接轉入APP帳戶2000元。

銀行除了搭配振興三倍券的加碼方案外，各金融機構的員工海外旅遊也改為國內旅遊，莊琇媛表示，將盡快請各金融機構調整今年預算，協助國內觀光旅遊產業。

(中時 )