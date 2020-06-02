行政院推出了「振興三倍券」，由院長蘇貞昌親自召開記者會說明使用方法，卻還是引發不少質疑聲浪，對此經濟部長沈榮津提出算式，強調三倍券可創造1112億的振興效果，卻被網友噓翻。

沈榮津表示，民眾的1000元，加上政府的2000元，共有3000元，平台業者加碼打8折，等於3000元到了平台後就效果變成3750元，加上店家又再打8折促銷優惠，效果又變成4687多元，若以總數2359萬人國人加上15萬有居留權配偶，乘以4687元，效果就是1112億元。

不少網友看完傻眼：「各位現在知道我們主計處的數字可信度了吧」、「把人民當白癡」、「那怎麼不叫4倍券」、「真的可以拿諾貝爾奬了」、「超越白海豚的天才」、「這前提是2359萬人+15萬配偶都一起在打折且有促銷的特定平台的最大值，沒促銷的政府補我們嗎？」、「銀行跟賣場都還沒定案要怎麼走 你就說大家要打8折 哇靠」、「吹成這樣 到時候少的政府要出嗎？」、「我也會講 平台業者買一送一 所以實領九千」。

(中時電子報)