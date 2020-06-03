隨著民間團體與內政部次長花敬群之間討論，囤房稅與空屋的議題近期又開始爆發，房地產學者章定煊在臉書發文指出，如果政府拿出經濟數據，可能只剩下房地產，其他都爛光了，也許居住正義就可以扔到一邊去了。

章定煊認為，十多年來房價翻倍，現在的房價也超過了2015年房價的最高點。2018年台灣營造業占台灣GDP 2.52％，不動產服務業及住宅服務業占8.18％比重，2018年底國富毛額資產分配結構觀察，金融性資產毛額占 84.26%，其中按現值公告土地占43.76%，房屋及營建工程占 20.32%，兩者合計64.08％，若是用市價來看，恐怕更高。

章定煊表示，年輕世代有很大的經濟負擔與下一代養育費用等社會問題，「有土斯有財，沒土的人只能去吃土！」的狀況，幾年下來在台灣依然不變，這也是近年住宅市場小宅化的主因。

至於囤房與空屋關連性，章定煊認為，因為沒有這類研究，所以無法判定對錯，這當中牽扯相當多因素(包括空屋與屋齡、房屋結構、區位等)，就算改善空屋率、房價，也不一定有多少效用。

章定煊也以自己觀察，分析出3種囤房者，分別為在賺差價的短線交易者，為子女預備房屋或是收取租金的小規模長期囤房者，以及實力的個人、家族，從先輩繼承眾多房屋的大規模囤房者。從以上來看，囤屋者通常沒有空屋，房屋也不在名下，內政部卻稱75％的人名下只有一屋，但卻占這些空屋總量的58％，代表這些人自己有家不住，去睡火車站嗎？

至於囤房稅是否能讓房價合理化？章定煊認為，實質稅率太低，對擁有這麼多資產的人相當無感，不如說實施囤房稅是一種宣示效果。

章定煊最後提到，大量的銀彈隨著在金融體系等著，題材由刺激景氣的舉債而來的公共支出支撐，政府則是表態誰都不准碰房市，基本上沒有國際性的外來重擊下，台灣房市維持緩和偏多的格局不會改變。

(中時電子報)