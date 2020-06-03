川普政府為了對陸通過港版國安法強硬表態，宣布一連串對陸打擊措施，作為挺香港姿態；不過正當非裔人民遭白人警員不當執法致死，引起全國示威，但川普不停地在推特上「火上加油」，多次聲稱要用暴民動用軍隊平亂，讓外媒認為，川普對示威的反應，不僅毀了先前美國對要保護香港的力道，更對大陸而言是「天上掉下來的禮物」，讓其有了宣傳大好機會。

美國有線電視新聞網指出，為了反制北京通過港版國安法，川普政府上月29日祭出取消港特殊貿易地位與對部分官員制裁等一連串手段，藉此展現美國在去年「反送中」支持香港追求民主、支持人民上街示威的權力。

不過一名非裔佛洛伊德在毫無抵抗情況下，遭警員勒頸約束而窒息身亡，引起全國示威動盪，但川普不停地在推特上發表意見，稱示威群眾是「暴徒」，是有組織、有計畫的暴力行為，除了譴責媒體鼓舞騷動，並要求軍隊部屬到位，甚至嗆在動亂後面藏有國內恐怖主義份子。

然而川普對於美國示威的反應，讓許多大陸官媒與官員藉此大作文章，他們不僅樂見美國面臨前所未見的動亂，更諷刺的表態要與示威者站在一起，藉此指控美方的虛偽。報導以大陸外交部發言人華春瑩為例，她在轉貼美國務院發言人對於美國祭出對陸反制的貼文時，僅回覆「我不能呼吸」，這句話也是佛洛伊德遭警壓迫時一直說的話，她的貼文也獲得俄官媒《今日俄羅斯》的轉貼。

而先前指控華府支持「香港獨立勢力與暴力激進份子」的陸外交部發言人趙立堅，以及環球時報總編胡錫進，也在其推特上轉貼全美示威新聞，並註解這些由美國政客定義的「最美麗風景」終於從香港擴散至美國，他們甚至可以從窗口就可看得到。

報導也稱，美國示威也讓許多香港反送中示威者陷入尷尬局面，稱他們雖然與在美國抗議的示威者們感覺團結一致，但華府正對示威者採取強硬姿態，讓他們感覺與華府之間，可能有被撕裂的感受。報導最後指出，華府要影響北京對港施壓的姿態，正在嚴重受限制中。川普政府對於示威的反應，恐怕將進一步傷害自身地位。

(中時電子報)