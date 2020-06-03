明尼阿波利斯市非裔男子佛洛伊德遭白人警察以膝蓋壓頸近9分鐘後喪命。

美國明尼阿波利斯市非裔男子佛洛伊德遭白人警察以膝蓋壓頸後喪命，引爆全美民眾示威，抗議警方執法過當、種族歧視。不過美媒報導，該市警方過去5年來已使用壓頸術逾200次，造成44人昏迷。

《紐約郵報》（New York Post）引述美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，根據NBC分析警方數據，2015年至今5年間，明尼阿波利斯市（Minneapolis）警察局至少使用237次壓頸術壓制嫌犯，導致16%、共44人昏迷。

多名警察專家指出，這個比例相當不尋常，尤其明尼阿波利斯市人口約只有40萬人。

NBC的分析報告指出，明城警方通常是在嫌犯逃跑、或是在拘捕過程中出現爭扎的嫌犯身上使用壓頸術。

44名昏迷的嫌犯中，有半數受傷，不過從明城警方公開的數據中，無法得知這些人受傷的程度。當中60%為黑人，只有30%為白人。

報告也指出，警方施用壓頸術的案件中，多數並不涉及暴力犯罪，部分和家暴、傷害罪有關，當中只有5例攻擊警察。

專家指出，全美各地警察局現在已經很少使用壓頸術制伏嫌犯，主因在於可能讓人致命，同時也可能讓警方將試圖呼吸而掙扎的嫌疑犯誤認為不服從。加州普路瑪郡（Plumas）副警長Ed Obayashi表示，「這是常識，任何時候你阻斷任何人的氣管，或是阻礙血液流向腦部，都可能造成嚴重損傷或死亡。」

不過根據明尼阿波利斯市警察局官網公布的政策指南，2種情況下警察能夠使用壓頸術，包括疑犯展現攻擊性、警察性命受到威脅時，以及疑犯持續反抗，警察可以使用壓頸術壓制對方。

(中時電子報)