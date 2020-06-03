2018年，從不被看好的絕對弱勢，到最後席捲全台的韓流，韓國瑜的風潮不僅讓國民黨重新奪回了高雄的執政權，也讓國民黨執政的縣市增加到15個。但是，選舉只是過程，治理才是真本事，如何治理一個城市，考驗著執政者，而韓國瑜選擇相信專業，讓高雄市政府的團隊，各司其職、共同向前。

韓的小內閣三位副市長，堪稱是所有縣市中卡司最堅強的，李四川、葉匡時、陳雄文三位副市長不僅都在其他直轄市擔任過要職，更都曾經在中央政府擔任過部會首長，如此部長級的陣容，讓韓市府在政策的規劃及推動上，精準且確實。

韓市府三位副市長中，李四川為工程出身，因此舉凡道路的整平、水溝的清淤，甚至是工程品質的監管上，都看得到李四川副市長親力親為的身影，也正因為有李副市長的火眼金睛，所以高雄市政府在一年但的時間內，完成了547 條、394.5 萬平方公尺市區重要道路改善，將近9成的下水道也已經普查，去年更完成側溝、下水道、區排的清淤量103萬噸，比起前年增加1.4倍，這些都是因為李副市長對工程的熟稔及精準，也是因為韓市長的充分授權、相信專業所致。

而葉匡時曾任交通部部長，對於交通的改善以及大眾運輸的推動，葉副市長有絕對的專業，也確實在改善高雄的交通上發揮成效，不管是高捷運量的提升，還是市區道路雍色的改善，我們都看到葉副市長在交通長才的發揮，協助高雄改變成久以來的問題。陳雄文副市長過去曾在高雄市政府任職，對於環境保護以及空汙改善上，陳副市長的專業能力也是一時之選，而在韓國瑜市長上任後，高雄空汙的問題，以及重工業在高雄的陳年爭議，也逐漸得到緩解。

從三位副市長的例子可以看到，高雄得改變不是因為個人，而是因為一個專業、用心的團隊，每一個局處首長在自己的位置上，發揮功效，而三位副市長則是在自己的業管範圍內，協助市長解決問題，加速改變。當然，更為重要的，是做為市長的最高指揮官，能夠充分授權、相信專業，不獲指手畫腳，更不會下指導棋，讓專業文官能夠充分發揮，也才能達成高雄持續在改變的施政目標。

展望未來，在市政專業團隊的分工之下，相關的改造工作將持續進行，相信只要高雄市民給予這個團隊多一些的鼓勵，他們將表現得更為亮眼。改變才要開始，好的團隊不能陣前換將，多給這個專業團隊一些時間，相信絕對可以打造一個安居樂業的新高雄。

(中時電子報)