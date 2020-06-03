美聯社週二報導指出，根據美聯社獲取的文件顯示，世衛組織對大陸的提供資訊並不滿意。美聯社的報導說，世衛組織的內部資訊既不支援美國“世衛被中國控制”的說法，也不支持大陸即時提供新冠資料的說法，而是透露出世衛組織身處艱難處境。目前並沒有世衛組織人員證實這份由美聯社獲取的文件真假。

報導指出，大陸一直強調它很早就向世衛組織提供了新冠病毒的基因圖譜。世衛組織的內部文件顯示，大陸在三個國家實驗室解開病毒基因圖譜密碼後一直嚴密控制，不肯公開，直到有一家實驗室1月11日在病毒學家網站上將之公佈之後才迫不得已提供給世衛組織。此事距離三家國家實驗室發現該圖譜已經有一個多星期。

此後，文件顯示，中國又拖了至少兩個多星期才向世衛組織提供有關武漢肺炎患者和病例的具體資料。

文件還指出，世衛組織官員公開讚揚中國，不過是在“盡力哄騙”大陸以便從北京政府那裏得到更多的資訊。他們在私下的會議上（1月初）抱怨說，大陸沒有提供足夠的資料使他們能夠對病毒人際傳播速度或者對世界其他地方構成的風險做出有效的評估，浪費了寶貴的時間。

世衛組織負責病毒研究的技術專家，美國流行病學家•克爾霍夫（Maria Van Kerkhove）在一個內部會議上說：“我們掌握的資訊非常有限”，“顯然，這並不足以讓我們做出恰當的籌畫。”

世衛組織的駐華代表高力（Gauden Galea）在一次會議上表示，“我們目前的情況是他們是在CCTV播出前15分鐘才給我們的。”CCTV指的是中國央視。

這些有關疫情初期應對的內幕流露出來正值聯合國的這個衛生機構面臨各方壓力，同意就病毒源頭進行獨立國際調查之際。美國總統川普在疫情初期也曾讚揚過中國，但最近他抨擊世衛組織與中國勾結掩蓋疫情的嚴重程度。

報導表示，雖然國際法要求各國都有義務向世衛組織提供那些對全球公共衛生有影響的資訊，但該組織沒有執法權，而且又不能在成員國境內展開疫情獨立調查。它只能依賴成員國的合作。

文件顯示，世衛組織沒有像川普說的那樣與大陸勾結，而是由於中國提供的資訊很少使自己陷入了被動。該組織確實公開讚揚過中國，但那可能是“為了從中國獲得更多的資訊而不得已的做法”。世衛組織的專家們確實認為，中國科學家在官方缺乏透明度的情況下在檢測和解碼新冠病毒方面做得“非常出色”。

世衛組織的工作人員就如何在不觸怒中國政府的情況下迫使中國交出基因序列和詳細的病毒患者資料進行過討論。他們擔心失去獲得資訊的途徑，給中國科學家帶來麻煩。

在1月份的第二個星期，世衛組織緊急專案負責人里安博士告訴他的同事，現在要“換一種方式”了，需要向中國施加更大的壓力。他們擔心2002年發生的薩斯疫情可能會重演。那次疫情在全球造成近800人死亡。

里安說：“這的的確確是同樣的情況，沒完沒了地爭取從中國那裏得到疫情發展的最新情況。”

里安表示，保護中國的最好方法就是讓世衛組織拿到中國的資料並進行獨立的分析，否則人們就不會相信病毒人傳人，其他國家就會自行其事。里安指出，中國沒有像其他國家那樣提供同樣的合作。

拖延提供基因資訊影響到人們對病毒擴散到其他國家的認知，也影響到全球對檢測方法、藥物和疫苗而展開的研發進程。由於缺乏詳細的病人資料，摸清病毒傳播速度的工作也變得非常困難。弄清病毒傳播速度是遏制疫情蔓延的關鍵一環。

(中時 )