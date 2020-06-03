王識賢日前接受本報專訪。（盧禕祺攝）

王識賢日前接受本報專訪。（盧禕祺攝）

王識賢與張再興在《誰是被害者》飾演刑警。（Netflix提供）

王識賢與張孝全在《誰是被害者》經常有衝突一觸即發的緊繃場面。（Netflix提供）

52歲的王識賢影視歌三棲，入行已超過30年，近來在Netflix《誰是被害者》演活火爆刑警趙承寬，再度讓觀眾見識歌王的好演技。他日前接受專訪時坦言，該劇幾段主角故事中，他對丁寧飾演的過氣歌手蘇可芸特別有感觸，「雖然我戲裡是刑警趙承寬，但戲外我是王識賢，我也是個歌手，看到她的境遇，我也會心想，會不會哪天我也成為別人口中的『過氣歌手』？」但現階段的他，腦袋裡還沒有「退休」這兩個字，「因為我實在很愛演戲、唱歌，要我放棄很難」。

王識賢笑認自己是一個從不計劃的人，因為計畫永遠跟不上變化，「例如下雨時，不知道雨會不會停、何時會停，我能想的只是太陽出來後我要幹嘛。人生短程計畫會有，但未來會怎樣就不想設限，只希望未來比現在更好」。至於是否擔心「過氣」，他只想反問：「為什麼不去聊這藝人曾拍過什麼戲，唱過什麼歌，曾帶給觀眾多少歡樂。畢竟每一個藝人都很努力在自己崗位上。」

他坦言，曾經想過自己也會有下台一鞠躬的時候，「但那就只是一個人生的階段，當藝人不代表人生全部，我下了舞台就是私下的王識賢，我愛足球、釣魚、聽歌、跑步，以前的我還很愛逛夜市、喜歡看人群、喜歡去電影院看電影。藝人不可能永遠站在舞台上，如果真有離開的那天，可能是自己努力不夠，但我不會擔憂也不想預設，只要活在當下，認真挑戰每一部戲、每一個被交付的任務」。

該劇觸及敏感的連環自殺議題，現實人生也經歷過不少跌宕起伏的王識賢表示，可能跟他從小踢足球有關，教練常教他的就是要有運動家精神、要「勝不驕、敗不餒」，這對他人生觀影響很大，不管他人生遇到什麼挫折或逆境，唱片大賣、得獎或槓龜，他總會回想起足球場上的王識賢，享受全心投入、努力付出的純粹過程，認真活在當下。

他劇中看似脾氣火爆鐵漢，卻有顆最柔軟的心，根本全劇最大暖男，一場他拿出200萬支票幫助張再興還賭債的戲情義感人，現實中的他更重情義，過去也常為朋友兩肋插刀，他透露真的曾為了幫一個友好的大哥度過難關，自己跑去跟地下錢莊借了200萬，「跟地下錢莊借錢是不可取，但這位大哥當下如果過不了就會完蛋！而且我是確定自己很快就能償還，對方後來也有還錢啦。」

王識賢與張孝全劇中對手戲不少，他說兩人在電影《念念》曾經合作過，「我是教練、他是拳擊手，片中情同父子」，他誇張孝全是個非常認真投入又專業的好演員，二度合作的他們對彼此都已經很熟悉，對戲也都相互接得到球，有幾場戲還是兩人一起討論，臨時增刪改台詞，改了之後發現果然更有火花。

至於林心如，他笑說對她很抱歉，劇中那場偵訊室對談的戲，他突如其來用力拍桌罵她瘋了，「當下有感覺到她被我嚇到，身體真的挫了一下！所以拍完馬上跟她道歉」。他也深深被林心如為該劇的犧牲所感動，「人家漂漂亮亮的女生，為什麼外型要搞成這樣，真的很敬佩她的稱職演出！」

(中時 )