109學年度統一入學測驗於5月21日公布成績，並開放線上查詢分數，有網友發現全國英語類榜首竟然在基隆，經查詢證實基隆二信高中的詹莉萱就讀應用外語科學，這次統測英文及數學都拿一百分，總成績668分，換算有74級分，在全國名列前茅，更是二信高中史上第一次出現外語群英語類的榜首。

詹莉萱除了在校成績優異，在家也是個孝順的好女兒，更是捷安特老闆阿龍的寶貝女兒，這次獲得全國外語榜首，更是讓爸爸喜上眉梢，開心的簡直快跳起來。

被稱為「捷安特阿龍」的父親詹雲龍一接獲喜訊，掩飾不住喜悅心情，笑容洋溢地表示，自己是繼承家業，一輩子修理自行車的人，從沒想過寶貝女兒詹莉萱此次統測能勇奪外語群英語類榜首，英文、數學都拿一百分，讓他太感動了。

市議員宋瑋莉在得知基隆有這樣振奮人心的好消息前往祝賀送上祝福，她指出，基隆市出現這麼優秀的學生真的讓她感到非常驕傲，並且詹莉萱還是住在她負責區域的市民，真的是與有榮焉。

詹莉萱說，自己能有這樣的好成績，都要感謝學校老師細心的指導以及自己三年來堅持努力不懈，未來將選擇就讀應用外語系，繼續精進各項能力。

詹媽媽則是越南籍的外配，自己在家鄉沒有讀書的環境，嫁過來台灣才就學讀到國中畢業，看到女兒考取佳績，趕緊用網路視訊向越南的家人報喜訊分享喜悅。

宋瑋莉說，在網路無遠佛屆的今日，世界的通用語言就是英語，而詹莉萱從小養成學習英文的歷程，也絕對必不可少，她祝福詹同學，將來能學以致用，繼續為基隆增光。

(中時 )