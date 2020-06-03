畢業前夕你要做什麼？新北市雙溪區上林國小全校學生加起來只有26人，而今年六年級畢業生就高達5名，許多人會擔心少子化問題，但學校卻特別關注孩子的回憶及未來成長，並安排了一場登玉山領畢業證書的活動，希望給畢業生上最後一堂課，並留下一輩子永恒的回憶。

跟著登頂的校長乃瑞春指出，5名畢業生於1日集結著裝完畢後，在師長們的帶領下，從有「塔塔加登山口」之稱的大鐵杉步道登山口出發，經過一整天的艱辛拔涉，經過二葉松、華山松等林蔭，首先到達排雲山莊過夜，第二天清晨3點不到，就再度投身山林、摸黑出門，直到走了2個多小時後，才頂著強風，小心翼翼拉著鐵鍊、攀上懸崖陡坡，好不容易在天亮前登上玉山主峰。

乃瑞春說，在日出之際，5名小小畢業生站在台灣屋脊玉山主峰上，和著初昇朝陽的壯闊背影，投射在湛藍的天空和連綿不絕的壯闊大山美景上，並領取了人生的第一張畢業證書，令現場眾人為之動容，更有一群路過的山友們，也加入為其祝賀，祝福小小畢業生們鵬程萬里、勇往直前。

乃瑞春勉勵指出，畢業生要時時鞭策自己、不斷學習，盡自身最大的努力，並在成就自己的同時，成就別人，就如同此次登山一樣，有了彼此的扶持，在遇到困難或是面對挫折時，才能堅持到底，做好一切的準備，絕不放棄，他強調，只要一步一腳印的踏實耕耘，所有畢業生最後一定都會成功。

乃瑞春表示，為了這次的畢業典禮，校方早就在多年前為畢業生提早訓練，要求每天跑操場、鍛練體力，他說，每個學生每學期都要跑超過6公里的路程，並在行前特地到合歡山完成登高練習及測試高山反應，校方絕對會替學生做好萬全的準備。

雖然5名畢業生事前都十分的期待，並有人發出豪語直指「一定要登上台灣的最高峰領取畢業證書」，但仍有一位學生惇弘還是非常緊張，且擔心走不動等，還好全員都順利登上台灣的最高峰領到畢業證書。

5名畢業生之中，秉綸、辰羲兩位同學指出，自己可以在路程中認識許多台灣特有種植物，並欣賞群山交疊的美麗景緻，非常具有教育意義；立晴和欣宜兩位同學則說，自己能克服困難登上玉山真的非常開心，且彌足珍貴，期盼未來自己面對挑戰時，可以更加勇敢。

乃瑞春說，這次上林國小畢業活動，讓在畢業生彼此互相激勵扶，並共同留下最珍貴、最美好的回憶，將會陪伴學生一輩子的成長，更是校方送給畢業生最好的畢業禮物。

(中時 )