東北角海產店好吃的秘訣是什麼，新北農業局邀民眾來品嚐美食。（新北市農業局提供／吳康瑋新北傳真）

每次到外面海產店吃到的菜，都比家裡吃的還要好吃，到底是為什麼！在夏季臺灣東北角沿岸海域，漁民開始釣到一種長得「醜醜的」、讓人期待又害怕的魚類「石狗公」，牠的外表不盡出色，背鰭硬棘有毒，但肉質細膩，無論清蒸或是煮湯都非常適合，是老行家才知道的美味，新北市農業局鼓勵民眾，現在疫情趨緩，國內零確診突破連續50天，市民不防趁假日帶著家人出來東北角散散心，來規劃一趟悠閒的嚐鮮小旅行。

鼻頭漁村的海民許健男表示，石狗公是鮋（音同＂油＂）科多種魚類的稱呼，主要棲息在沿近海岩礁區底層，是生物界的擬態高手，外表的其貌不揚，更讓牠看起來像是石頭或海藻，不僅方便捕食小型魚蝦，也可以躲避掠食者，因此可以作為觀賞魚，他說，部份具經濟性的石狗公種類，主要以延繩釣和手釣釣獲，是海鮮餐廳的老饕美食之一，但背鰭基部的硬棘有毒，處理起來要特別小心才不會被刺傷。

海產店「富士海鮮」的老闆娘楊晴惠說，清蒸及煮湯最能直接吃到石狗公的鮮美原味，更和大家公開店家「獨特的料理食譜」，她說，清蒸石狗公第一步驟，須將魚體初步處理完成，並擺放在蒸盤上，用大火滾水約蒸8分鐘，起鍋後淋少許醬油，放上蔥、蒜，再淋上熱油就可上桌了，而石狗公魚湯則需要將魚體先剁好，並將新鮮魚塊放到中大火滾水中煮約7至8分鐘，起鍋後加入少許米酒、薑絲和蔥花就完成了，帶著Q彈有嚼勁的口感，略帶著一點海藻的清香，最是對味。

農業局長李玟表示，東北角海域地形多樣且位於洋流交匯處，漁業資源豐富，除了貢寮鮑、小卷、石花菜等著名的海產外，還有很多隱藏版的美食，本次的主角「石狗公」就是其中之一，他希望民眾趁著疫情趨緩，帶著家人到東北角沿線透透氣，除了可以欣賞寬闊海景外，還能到福隆富士海鮮、魚佳餚餐館、澳底黑白毛海鮮等餐廳用餐，品嚐東北角的道地美食，也呼籲市民朋友，外出之餘不忘做好防疫工作，才能玩得愉快又安心。

(中時 )