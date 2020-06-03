大陸微信支付2日針對平台超過5000萬小微商家發佈「全國小店煙火計畫」，包括線下線上一體化、福利補貼、商家教育指南、經營保障支持等4方面政策來助力小微商家。據《新京報》指出，截至5月31日，微信支付「小店」的交易活躍度達到歷史最大峰值。

觀察整體交易表現，較1月疫情嚴重期間，全大陸的小商家數增長2.36倍、交易筆數增長5.1倍，其中成都市及廈門市的小商家交易筆數都分別增長6倍和8.8倍。

所謂的「線下線上一體化」，是此次微信支付在計畫中，為小微商家加碼提供的數位化工具能力，讓更多小微商家在疫情中、疫情後快速實現線下線上生意一起做。

同時在福利保障方面，商家不僅可免費獲得20萬元（人民幣，下同）保額的「微信安心收款計畫」保障，還可通過「收款小帳本」小程式的商家保障中心升級為100萬保額的「收款安全險」。此外，微信支付還為商家提供物料等行銷支持。包括免費下載門店經營海報、智慧播報音箱，幫助商家提升線下門店形象和推廣能力。

(旺報 )