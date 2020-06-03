大陸《北京市生活垃圾管理條例》實施首月新聞發佈會2日舉行，規範嚴查生活垃圾混裝混運等違法行為，加大對單位管理責任人的執法力道。對此環保法規新趨勢，招商證券朱純陽指出，垃圾分類可以使垃圾資源利用利益更大化，給產業和社會創造更多價值，具有大力推行的必要性，呈現行業前景。
以大陸企業來觀察，例如高能環境參股公司的伏泰科技是垃圾分類信息化龍頭；雅本化學持有餐廚處置企業艾爾旺51％股權；瀚藍環境則是垃圾焚燒領域的龍頭。
據《新京報》引述北京市城管執法局方面指出，後續將指導各區城管部門全面推進檢查工作，包含稽查生活垃圾清運合約、查台賬、查記錄單據、查分類容器、查垃圾房、查食堂、查運輸車輛、查監控錄影等。
另外針對對檢查中發現的基礎設施不完善，規章制度不健全等問題，將主動協調、對接、配合當地政府以及行業主管等部門來補齊弱項。
(旺報 )
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