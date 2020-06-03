百萬人氣YouTuber魚乾曾推出四首單曲，近來獲片商及唱片公司之邀，為電影《最瘋狂的旅程》演唱同名中文主題曲。由於電影藉由身障者對愛與改變的渴望傳達出「希望」意象，天性樂觀開朗的魚乾秉持著想要為想改變的人打氣加油的心情進錄音室詮釋這首歌，希望能傳達出積極正面的精神；儘管自己沒有身障者的朋友，但本著同理心去理解的魚乾常常去關心身邊一些身上特徵比較突顯比如說像是肥胖、色弱的朋友。

她表示：「我覺得大家都在學習包容自己跟他人的不一樣，雖然不會聽到他們訴苦，但有時候看到朋友被別人攻擊還是會看不過去，忍不住出來幫忙罵兩聲！」身為YouTuber出身魚乾從出道以來，坦言遇過最大的困難及挑戰就是常受到酸民攻擊性的留言，她表示：「我覺得當YouTuber最困難的挑戰從來就不是題材、器材、金錢等問題，而是遭受到質疑與攻擊時到底該怎麼調適，其實大家都知道不要走心這個道理，但不管是誰都不想被負面的言論針對吧！我自己也有過一段被攻擊導致很低落的時期，比如說常有人批評我的身材長相不好，影片難看等等，會讓我一直覺得自己『很不好』，甚至萌生退意離開YouTuber圈。」

問魚乾如何逆轉人生改變想法？提供「心轉、路轉」妙方的魚乾表示：「如果我花了10分鐘在為了酸言酸語難過，卻沒有花相同甚至更多的時間去為了各種打氣加油的留言高興，對於支持自己的人也太不公平了吧！之後就決定都為了喜歡我的人快樂一點了！」

(中時 )