名聞遐邇的「三角湧金雞腳」創辦人陳寶珠出身望族，丈夫王贈勳在三峽連當了12年里長，其女兒王曼甄更曾是最年輕當選人，如今已是第2任里長任期，但本刊調查發現，陳寶珠在外積欠大筆債務，更疑似沉迷地下期貨而賠上身家，日前被帳務逼上絕路而吞農藥自戕，如今還在加護病房觀察中。

陳寶珠身為連鎖商家的董娘，為何欠了這麼多錢？三峽當地資深刑警透露，陳寶珠長年來沉迷地下期貨，一晚上的輸贏可能就是雞腳店整個月的營業額，且仲介看陳寶珠身家顯赫，對她的下單量和金額總特別「優惠」，陳寶珠漸漸走火入魔，即使金雞腳變成會下蛋的金母雞也無法負擔她的天價債務。

地下期貨的輸贏有多驚人？據了解，地下期貨又稱為「空交」，是指未經核准的交易公司，以台指期為標的跟客人對賭，指數的瞬間浮動就可能讓人傾家蕩產，且這些公司背後多半有地下錢莊和討債公司在支撐，把賭客追到天涯海角都要討錢，陳寶珠也因此被逼上絕路。

警方透露，陳寶珠沉迷地下期貨，甚至一個晚上就可以輸掉金雞腳一個月的營業額。（圖／翻攝臉書）

今年3月，陳寶珠疑似因地下錢莊追債而吞農藥自戕，雖因及時搶救而無生命危險，但人還在加護病房觀察中，債主們得知此事，找上陳寶珠家人想商量債務如何處理，王家人卻一推二五六，擺明不可能幫陳寶珠還債，還反咬好心借錢的鄉親在放「高利貸」，讓債權人怒罵「太無賴」。

本刊致電王曼甄，她承認母親在外積欠債務，如今吞農藥自戕還在重症病房醫治中，但否認簽賭消息，表示母親是早年被倒會，為父親的兄弟姊妹背債才有約4000萬的龐大債務。她提到母親長年被高利貸追債，債主有收3分、5分甚至8分利息，全家人直到母親做傻事才知道其債務狀況，也強調陳寶珠是「娘家媽媽」並非婆婆，自己已經嫁出去，沒有立場也不會處理幫母親處理。

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(中時電子報)