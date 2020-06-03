「三角湧金雞腳」董娘陳寶珠遭爆料欠債累累，幾乎「借遍全三峽」，日前更因被地下錢莊追債而吞農藥自戕，債權人之一的阿香（化名）得知此事，找上陳寶珠的丈夫王贈勳和擔任現任里長的女兒王曼甄，詢問這筆債務該如何處理，王家人的反應卻讓她看傻了眼。

阿香表示，自己與金雞腳鄰居多年，2家人過去甚少有交集，但2018年底，陳寶珠2度上門借錢，第1次借5萬元，在短時間內火速清還，10月時又上門商借30萬，原說好1個月內還清，但陳寶珠無法在時限內拿出錢來，提議阿香收取利息，雙方則依民間無擔保借貸的習慣，雙方約定好每月收取3分利息。

在前帳未清的情況下，陳寶珠在隔年2月再度上門，表示因丈夫的房子過戶需要現金，相關程序走完後便會立刻奉還，阿香見她真有急用，立刻到農會提領25萬元現金給她。

陳寶珠起初都按時付每月的利息，但她在今年農曆年後突然人間蒸發，隨後就傳出她自戕的消息，焦急的阿香連忙找上王家人，想討論債務該如何處理，卻遭他們的抹黑污衊。

「我去找王曼甄，她第一句話就是『大不了不做里長，也不可能拿錢出來。』」阿香氣憤表示，王曼甄看到債主上門，先是強調自己已幫母親還了很多錢，絕對不可能再幫母親處理債務，更指控阿香「放高利貸」，談沒幾句就把她趕出辦公室，態度極為囂張。

王贈勳則看似有還債的誠意，卻要求阿香「扣掉利息、本金打折」，等到端午節後再說，要阿香回家「等候通知」，沒接到電話別再來煩，更語帶諷刺表示「妳錢借出去就知道可能拿不回來。」無賴行徑讓阿香看傻了眼，無法想像自己拿辛苦攢下的積蓄鼎力相助，卻反被潑了一盆汙水。

本刊致電王曼甄，她承認母親在外積欠債務，如今吞農藥自戕還在重症病房醫治中，但否認簽賭消息，表示母親是早年被倒會，為父親的兄弟姊妹背債才有約4000萬的龐大債務。她提到母親長年被高利貸追債，債主有收3分、5分甚至8分利息，全家人直到母親做傻事才知道其債務狀況，也強調陳寶珠是「娘家媽媽」並非婆婆，自己已經嫁出去，沒有立場也不會處理幫母親處理。

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(中時電子報)