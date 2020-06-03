新北市三峽區「三角湧金雞腳」是當地人氣美食，平時總人滿為患，全盛時期更在大溪、龍潭、內灣和安平等地開設分店，但本刊接獲爆料，指金雞腳「董娘」陳寶珠在外積欠大筆債務，為取信於人，還曾帶著裝滿現金的後背包去借錢，債權人要求還錢時，卻總以各種理由拖延，讓債務人氣得牙癢癢。

據了解，陳寶珠的丈夫王贈勳從事殯葬業起家，在三峽連任12年里長，女兒王曼甄更曾是全年輕當選人，26歲時就獲選安溪里里長，如今已是第2屆任期，而王家表面風光，背後卻隱藏複雜財務問題。

本刊調查，陳寶珠的債主可說到處都是，金額則依債主財力狀況而定，從數10萬元到數百萬元不等，總額突破4000萬元，這位「里長嬤」借錢時無比勤快，還款時卻不斷拖延，還有人等了10多年都尚未拿回數百萬元的借款。

當地居民阿香（化名）向本刊投訴，指陳寶珠數度以周轉不靈、資金缺口等理由上門借錢，她總會哭訴做生意的壓力和委屈，阿香一時心軟，2018年底以自己的私房錢借她30萬元，原定1個月還款期限，但陳寶珠無法按時還錢，主動提議阿香收取利息，雙方於是以無擔保借貸行清，約定好每月收取3分利息。

前帳未清，陳寶珠隔年2月再度上門，阿香清晨起床後打開自家鐵門，就發現陳寶珠已等在門外，希望再度借錢，她表示是因丈夫房子過戶需要現金，相關程序走完後便立刻奉還，為取信於阿香，她更打開後背包露出滿滿現金，希望阿香能幫忙救急，阿香見她真有急用，立刻到農會提領25萬元現金給她。

眼看年關將過，阿香提醒陳寶珠債不可欠過年，陳寶珠拍胸保證會盡快還款，強調金雞腳過年時客人最多，每日都有好幾萬的營業額，年節生意做完就能把帳結清。但沒隔多久，陳寶珠再度上門，表示自己賺到的40萬元遭竊，實在無力還款，阿香萬般傻眼，只能相信陳寶珠的說詞。

但農曆年後，陳寶珠就人間蒸發，阿香多次打電話、傳訊息都無法連絡上她，詢問金雞腳店員，店員也稱老闆娘消失多日、不知所蹤，阿香又急又氣，跟街坊聊天時談起此事，這才知道王家名聲極為狼藉，大到立委民代，小至販夫走卒，幾乎借遍了大街小巷，且「借錢容易要錢難」，更有債權人因此放棄追討。

本刊循線找上另名陳寶珠的債主，他不願多談，只表示自家長輩在市場賺辛苦錢，10多年前借了陳寶珠數百萬元，此後多次追討都無法拿錢回來，甚至「差點被打」，長輩見陳寶珠一家有權有勢，也不願多惹是非，只當是把錢丟進水裡，也不奢望這筆債款能有清償的一天。

本刊致電王曼甄，她承認母親在外積欠債務，如今吞農藥自戕還在重症病房醫治中，但否認簽賭消息，表示母親是早年被倒會，為父親的兄弟姊妹背債才有約4000萬的龐大債務。她提到母親長年被高利貸追債，債主有收3分、5分甚至8分利息，全家人直到母親做傻事才知道其債務狀況，也強調陳寶珠是「娘家媽媽」並非婆婆，自己已經嫁出去，沒有立場也不會處理幫母親處理。

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(中時電子報)