新北市三峽區「三角湧金雞腳」可說名聞遐邇，全盛時期在大溪、龍潭、內灣和安平等地都開設分店，其董娘陳寶珠則出身望族，家族事業橫跨殯葬、教育、食品等多領域，連議員林金結都要叫陳寶珠「表姊」，更多次為雞腳店站台，地方勢力雄厚讓人難以想像。

三角湧金雞腳在2008年開幕，創辦人陳寶珠聲稱以祖傳18道秘方煙燻滷味，再搭配18道程序製成，所用的肉品皆通過CAS認證，且絕不添加防腐劑和化學藥品，一上市就深獲好評，全盛時期有4間分店，連台南安平都可見其蹤影。

金雞腳背後的勢力更是驚人，陳寶珠的丈夫王贈勳從事殯葬業起家，也因此認識三教九流的朋友，在地方支持下參選，曾任12年安溪里里長，如今交棒女兒王曼甄，她在2014年就以26歲之齡當選，是全台最年輕里長之一，選上後她更親自飼養神豬，在2016年的神豬大賽中謝神還願。

議員林金結與王家關係良好，並多次為金雞腳站台。（圖／翻攝畫面）

如今是王曼甄第2屆任期，她自己也經營補習班，王家觸角跨足殯葬、教育和食品等多個行業，關係更是盤根錯節、深植地方，連新北市議員林金結都要叫陳寶珠一聲「表姊」，他更多次為金雞腳站台，王家勢力可見一斑。

王家表面風光，背後卻隱藏複雜的財務問題。本刊接獲消息指出，陳寶珠長年向三峽地方鄉親借錢，大到立委民代，小至販夫走卒，幾乎借遍了大街小巷，且「借錢容易要錢難」，更有債權人因此放棄追討。

而這位「里長嬤」借錢時無比勤快，還款時卻不斷拖延，有人等了十多年都尚未拿回數百萬元的借款，陳寶珠如今更因被地下錢莊逼債而吞農藥輕生，目前還在加護病房觀察中。

本刊致電王曼甄，她承認母親在外積欠債務，如今吞農藥自戕還在重症病房醫治中，但否認簽賭消息，表示母親是早年被倒會，為父親的兄弟姊妹背債才有約4000萬的龐大債務。她提到母親長年被高利貸追債，債主有收3分、5分甚至8分利息，全家人直到母親做傻事才知道其債務狀況，也強調陳寶珠是「娘家媽媽」並非婆婆，自己已經嫁出去，沒有立場也不會處理幫母親處理。

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(中時電子報)