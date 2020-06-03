前「5566」成員彭康育（小刀）退居幕後許久，仍經常現身螢光幕，似乎難以忘情舞台。他與身家296億元的台玻集團（台玻）二千金林文晴結婚生女後，常在社群網站曬女兒享天倫，好爸爸及好老公的形象十分鮮明。不過，有讀者爆料，小刀近日與一名家住豪宅的正妹過從甚密，本刊更獨家取得小刀多次進出豪宅的畫面，還開車載著正妹外出買便當，再一起回豪宅享用，兩人的關係實在令人好奇。
現年四十二歲的小刀褪去明星光環後，目前是專業文創公司執行長和電影監製。近日本刊取得獨家畫面，已是人夫與人父的他，竟與一名長髮正妹互動頻繁，關係啟人疑竇。
五月十九日下午四點五十分，穿著橘色上衣的小刀，開著白色座車，載著一名身穿白T、直髮及肩的正妹，進入台北市內湖區某豪宅社區的地下停車場。一停好車，小刀看到正妹手上拿了不少東西，貼心地順手接棒，兩人再一同離去；約一個小時後，小刀才返回停車場開車離去。
其實，早在五月一日晚間七點二十分，小刀的車就曾出現在該豪宅社區外；不久，同一位正妹穿著粉色上衣和白長褲，匆匆忙忙上車，車子開往附近的知名排骨飯館。此時，穿著白色T恤的小刀才現身下車買便當，等候期間一度走出店外忙傳訊息；便當一到手便快速上車，接著返回豪宅社區。
從外望向該豪宅社區，可以清楚看到小刀與正妹進了某戶豪宅，判斷應是女方住家。正妹把包包拿下來的同時，小刀一派輕鬆地坐在沙發上，後來還拿起水瓶喝水，熟門熟路彷彿在自家一般。
在本刊取得的影片中，五月十六日晚上八點多，小刀的白色座車停在該豪宅社區停車場；五月二十三日下午四點半，小刀的白色座車則停在該豪宅社區外。然而，小刀的住家及公司都不在此處，卻多次來此與正妹碰面，實在令人不解。
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(中時電子報)
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