前「5566」成員彭康育（小刀）退居幕後許久，仍經常現身螢光幕，似乎難以忘情舞台。他與身家296億元的台玻集團（台玻）二千金林文晴結婚生女後，常在社群網站曬女兒享天倫，好爸爸及好老公的形象十分鮮明。不過，有讀者爆料，小刀近日與一名家住豪宅的正妹過從甚密，本刊更獨家取得小刀多次進出豪宅的畫面，還開車載著正妹外出買便當，再一起回豪宅享用，兩人的關係實在令人好奇。

現年四十二歲的小刀褪去明星光環後，目前是專業文創公司執行長和電影監製。近日本刊取得獨家畫面，已是人夫與人父的他，竟與一名長髮正妹互動頻繁，關係啟人疑竇。

五月十九日下午四點五十分，穿著橘色上衣的小刀，開著白色座車，載著一名身穿白T、直髮及肩的正妹，進入台北市內湖區某豪宅社區的地下停車場。一停好車，小刀看到正妹手上拿了不少東西，貼心地順手接棒，兩人再一同離去；約一個小時後，小刀才返回停車場開車離去。

5月初小刀駕車至正妹家附近的排骨便當店買飯，再開車回到正妹家共進晚餐。（圖／讀者提供）

其實，早在五月一日晚間七點二十分，小刀的車就曾出現在該豪宅社區外；不久，同一位正妹穿著粉色上衣和白長褲，匆匆忙忙上車，車子開往附近的知名排骨飯館。此時，穿著白色T恤的小刀才現身下車買便當，等候期間一度走出店外忙傳訊息；便當一到手便快速上車，接著返回豪宅社區。

從外望向該豪宅社區，可以清楚看到小刀與正妹進了某戶豪宅，判斷應是女方住家。正妹把包包拿下來的同時，小刀一派輕鬆地坐在沙發上，後來還拿起水瓶喝水，熟門熟路彷彿在自家一般。

在本刊取得的影片中，五月十六日晚上八點多，小刀的白色座車停在該豪宅社區停車場；五月二十三日下午四點半，小刀的白色座車則停在該豪宅社區外。然而，小刀的住家及公司都不在此處，卻多次來此與正妹碰面，實在令人不解。

小刀的座車多日出現在位於台北市內湖區的正妹住家停車場內或門外，但他的公司和自宅都不在該處。（圖／讀者提供）

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(中時電子報)