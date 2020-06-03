成功迎娶台玻二千金林文晴的彭康育（小刀），二○一二年五月十七日被拍到帶著林文晴去看女神卡卡的演唱會，兩人祕戀約一年的關係因此曝光，同年八月十三日舉行婚宴。

婚後夫妻倆依舊非常低調，就連即將升格父母的喜訊，都在林文晴懷孕八個月時才爆出，甚至小刀自家公司「大國翼星」的員工也被蒙在鼓裡。小刀在老婆懷孕期間，不論工作再忙，只要老婆要什麼、想吃什麼，都會盡全力滿足，外傳他就是因為愛家、對事業認真，才虜獲林文晴芳心。

台玻總裁林伯實和前妻生下林文媛、林文晴姊妹，他和前妻離婚後，一九九三年迎娶百貨女強人徐莉玲。據悉，林文媛自小就飛到美國學藝術，徐莉玲跨界文創業後，林文媛才返台協助，擔任創意總監，兩人雖是後母與繼女的關係，但對文創美學的看法，猶如親生母女。由於林伯實對女兒保護到家，林文晴二十七歲時才因參加時尚活動，在媒體鏡頭前意外曝光，皮膚黝黑的她，被媒體譽為「黑珍珠」。

許慧欣曾與小刀交往9年，分手後仍是絕佳工作夥伴，許慧欣現已結婚並育有一女。（圖／翻攝自許慧欣臉書、報系資料照）

與林文晴交往前，小刀最廣為人知的戀情，就是情牽九年的許慧欣，兩人一九九九年墜入情網，後來呈現半公開交往狀態。二○○三年許慧欣打敗張智成、范逸臣等人，拿下第十四屆金曲獎「最佳新人獎」時，小刀的興奮之情溢於言表。

小刀和許慧欣原被看好能開花結果，卻在二○○八年間傳出和平分手，雖然當不成情人，兩人始終是彼此的最佳工作夥伴。二○一七年甚至傳出已為人父的小刀，租了間十坪大的套房，除了放置許慧欣的衣物，也接手許慧欣因遠嫁美國而無法飼養的蜜袋鼯，雖然小刀否認，但兩人關係已成分手情侶的最佳典範。

與林文晴結婚生子後，小刀很享受當爸爸的快樂，經常在臉書大曬小孩的照片，父愛十足。（圖／翻攝自彭小刀臉書）

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(中時電子報)