出道前的彭康育（小刀），曾在電影製片組擔任工作人員，與王家衛、侯孝賢等大導演共事，直到二○○二年才離開幕後，加入男團「5566」成為藝人。不料，5566還沒發片，小刀就因為在綜藝節目《同學大不同》中表演後空翻，導致脊椎舊傷復發，雖然一度赴美積極治療，無奈傷勢無法痊癒，二○○三年只好宣布退團，全面停止演藝活動以專心休養。

二○○五年間，小刀成立「大國翼星娛樂」經營藝人經紀事務，首位旗下歌手就是他當時的女友許慧欣；二○一四年大國翼星娛樂與「大熊星娛樂」合併，更名為「大國文化集團」，事業版圖跨足至舉辦文創展覽、藝人見面會及演唱會等，例如陳奕迅的《DUO世界巡迴演唱會》台灣場、二○一九年韓國男星朴寶劍的台北見面會等等，大國文化集團均掛名主辦。

雖然小刀已卸下藝人身分，仍常出現在綜藝節目中。（圖／報系資料庫）

目前小刀是「量能文創」執行長，旗下擁有黃明志等多位藝人和網紅，市場定位相當鮮明有特色。近幾年，他也投資電影，例如由周杰倫監製的賽車電影《叱吒風雲》。

雖然已退居幕後，仍不時能看到小刀的身影，他除了演出國中同學阿KEN初執導演筒的電影《練愛iNG》，去年5566登上台北小巨蛋開唱，他也現身合唱〈我難過〉等神曲，偶爾還會參加綜藝節目，大聊昔日光景與生活，仍未完全脫離「藝人」身分。

小刀近幾年文創事業發展得有聲有色，還投資周杰倫監製的賽車電影《叱吒風雲》。（左起：劉畊宏、周杰倫、小刀）（圖／翻攝自網路）

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(中時電子報)