說起彭康育（小刀）丈人家的台玻，可說家大業大。一九六四年，林玉嘉（林文晴的爺爺）成立台玻時，資本額高達一億五千萬元；一九七二年，「台玻大樓」落腳台北市南京東路，在當年是少數的辦公大樓。

隔年台玻正式上市，並積極與美、英、德、日等國的玻璃公司技術合作。一路堅守「零負債」原則的林玉嘉，從不進行業外投資，因此台玻被喻為「最低調的上市公司」。一九九三年，台坡前往大陸投資布局，總投資額高達約九十五億元，二○○八年成為全球第六大玻璃公司。

台玻已故創辦人林玉嘉堅持「零負債」經營原則，從不進行業外投資。（圖／連慧玲攝）

創立至今已五十六年的台玻，產品囊括電子級超薄玻璃、太陽能玻璃、Low-E玻璃、玻璃纖維、容食廚器玻璃和汽車玻璃等：台坡旗下的公司，更是包辦整個玻璃產業，從上游的純鹼廠到下游的自有品牌玻璃容器，幾乎樣樣不放過。

《富比世》雜誌調查，一九九五年林玉嘉的財富淨值，高達一百六十億元，位居台灣富豪第二十四名；二○一二年時，台玻總資產約三百億元，今年第一季已高達八百三十八億元。

台玻總裁林伯實相當保護孩子，二女兒林文晴27歲時才在媒體前曝光。（圖／報系資料庫）

二○一五年，百歲高齡的林玉嘉辭世後，大兒子林伯豐接任董事長，次子林伯實擔任總裁，四子林伯淳則是駐會董事，三子林伯英則因投資失利，早在二○○一年就選擇出家為僧。女兒林曼麗嫁給基隆旺族「三功集團」的謝修平，生下前立法委員謝國樑和謝國棟。

.林文晴自日本返台後，開始負責台玻旗下的進口酒網站銷售工作。（圖／連慧玲攝）

2014年台玻為了自家品牌「TG」，與日本知名設計師深澤直人合作。（左起：徐莉玲、深澤直人、林伯實）（圖／報系資料庫）

即使台玻家族的政商關係綿密，仍貫徹創辦人林玉嘉的「中庸之道」，多年來，家族成員鮮少曝光，僅有林伯實及徐莉玲偶爾露臉，不過，向來出現在財經新聞的林伯實，一度躍上社會版。一九九八年間，藝人沈時華為了女兒，遞狀要求林伯實確認親子關係，爆出婚外情；最後沈時華決定撤告，獨自撫養女兒，官司和平落幕。此後台玻家族更趨低調，直到林文晴下嫁小刀，才掀起另一波新聞話題。

資深藝人沈時華為了女兒，1998年與林伯實對簿公堂。（圖／報系資料庫）

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)