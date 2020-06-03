娛樂圈裡，女明星和富豪聯姻一直是常有的美事，但其實也有不少男藝人的老婆是富家千金，岳家財力可是一個比一個驚人。

例如淡出演藝圈許久的顧瀚畇（阿丹），與鞋業千金王曉萍在2010年低調完婚，兩人婚後育有一子一女，阿丹也專心幫忙老婆打理事業，而王曉萍除了經營女鞋外，家大業大的她，在東區似乎也有投資服飾店，雖然在商場上是名女強人，但和老公在一起時頓時間變成溫柔小女人。

而吳彥祖2010年娶名模特兒Lisa S，但Lisa S可不只是外界所知道的模特兒，她的繼父是Vegas知名的酒店主席，兩人當初在美國婚宴的地點，就特地選在繼父的賭場裡的酒店，夫妻倆現育有一女。

陶喆&Penny

至於陶喆，2014年和小16歲的五金行千金Penny（江佩蓉）結婚，據悉老婆身家十億，是東順五金行千金，父親江清棕曾在自家豪宅接受專訪，看得出家世背景雄厚，據傳江家在五分埔也有店面，身家估計約幾10億元。

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(中時電子報)