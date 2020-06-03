很多人都認為當偶像明星一定名利雙收賺很大，但其實不少藝人在褪去明星光環轉業之後，其實收入更豐，讓他們不再眷戀螢光幕前的生活。

自節目《模范棒棒堂》在演藝圈嶄露頭角的阿緯，2016年與中菲行國際物流創辦人千金豆豆（錢文儀）結婚，近年來更跨足餐飲業，手握「點點心」、「興記菜館」、「太興茶餐廳」等7間餐館，分布於台北、新竹、台中等地的百貨商場，年營收突破1億，副業可說是經營得有聲有色，晉升餐飲大亨。

曾是L.A. Boyz成員及嘻哈樂團Machi團長的黃立成，2015年創辦17直播，其特色是即時的相片和直播內容共享功能。其它事業還曾包括有電子競技職業隊伍Machi E-Sports、創辦虛擬貨幣秘銀、聊天平台Swag、虛擬版權交易平台Machi X、麻吉砥加電影有限公司…等事業體。

至於曾是四人搞怪團體「CIRCUS」一員的小馬，目前除了轉到幕後當工作人員，也和妻子合開童書設計公司，並運用所長當起YouTuber，事業相當成功；而他的妻子來頭也不小，不但有著英國牛津大學的碩士文憑，更是金庸作品的英譯者，被網友驚呼他根本就是人生勝利組。

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(中時電子報)