由偶像歌手轉型為綜藝咖的日籍藝人風田，近年事業與桃花的行情都看俏，本刊直擊他已將分手舒子晨的情傷拋到腦後、改與家具業千金Kimme共築愛巢，5月21日凌晨，情難自禁的2人在路邊火熱地摸臉摟抱。已多次出現在本刊鏡頭前的Kimme，不只曾和柯震東、周湯豪等天菜級男星出遊，還與陳大天在街邊打情罵俏，周旋眾男之間，宛如女版的「時間管理大師」。

本刊直擊風田與同居女友Kimme深夜打得火熱，不只摸臉、勾手，風田還伸手直搗女友下面，引人遐想。（圖／本刊攝影組）

五月二十一日凌晨近一點，本刊直擊，風田和一票友人在台北市松山區的餐酒館聚會，同居中的富二代女友Kimme當然也在場。小倆口如入無人之境，女方主動勾手、摸臉，讓風田爽到齜牙裂嘴，更冷不防地伸手朝Kimme下面抓去，原以為兩人要上演「十八禁」畫面，定眼一看才知，風田是伸進女友的皮包拿皮夾。

風田和Kimme深夜騎腳踏車約會，走健康樂活路線。（圖／本刊攝影組）

結束街頭放閃的戲碼，風田和Kimme揮別友人，相偕回到中山區的愛巢，地點就在風田的舊居附近。早在四月十五日晚間十一點，本刊就拍到他們進行深夜約會，先是騎乘微笑單車趴趴走，接著步行返回Kimme家，一路上風田貼心地幫女友揹包包，進門時還禁不住慾望，拍了女方的臀部；風田直到隔天中午才離開，推測當時雙方已經打得火熱，但還沒進展到同居階段。

光天化日下風田和Kimme親暱牽手，讓戀情正式曝光。（圖／本刊攝影組）

四月二十一日深夜十二點，穿著黑衣的風田又出現在Kimme家，兩人在門口會合後才一同進門。隔天早上風田離開時，已經換穿白色上衣，在在顯示他們已經「愛你愛到住一起」。

小倆口返回愛巢時，風田情不自禁地拍了女友屁股。（圖／本刊攝影組）

雖然Kimme看似情定風田，社群網站上，也沒見過其他藝人的蹤跡，但其實她的男星緣極佳，包括柯震東和周湯豪等人，都曾在本刊鏡頭前與她同框。

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(中時電子報)