本刊直擊綜藝咖風田結交了千金女友Kimme，兩人路邊卿卿我我如入無人之境，近期也共赴同居生活，打得火熱之餘也讓本刊好奇Kimme背景，抽絲剝繭之下不只她的好野人家世曝光，甚至曾多次出現在本刊鏡頭前，接連與周湯豪、柯震東、陳大天等人聚會，白天出遊、晚上喝酒，行程管控得滴水不漏，堪稱女版「時間管理大師」。

去年國慶日晚間，Kimme和周湯豪與另一對友人在酒吧聚會，接著四人從台北搭車到基隆接朋友，約莫晚間十一點，再度回到同間酒吧繼續狂歡。

Kimme與謝睿辰相約喝補湯，雨中漫步笑得甜蜜蜜。（圖／本刊攝影組）

今年四月二日凌晨，Kimme現身柯震東於自家酒吧辦的聚會，同行的還有大飛和徐凱希等綜藝咖，若非柯震東的光環強大引人側目，否則他周遭的友人，還真讓人印象薄弱。一行人酒吧喝完不過癮，又跟著柯震東回家續攤，真的是愈夜愈美麗。

四月十一日晚間十點，Kimme的明星男伴又換了一位，這回登場的是前棒棒堂男孩、有「小陳冠希」之稱的謝睿宸。相偕喝補湯的兩人，離開餐廳時冒雨挽著對方，一起到便利商店買雨傘，接著到酒吧續攤到凌晨。

Kimme身旁換不停的男伴，最悲情的當屬陳大天。四月二十五日凌晨四點半，Kimme與陳大天現身松山區餐酒館，她挽著對方狀似親密，在路旁嘻笑調情，最後卻各自搭車離開。對照本刊的直擊畫面，當時Kimme與風田已進展到穩定交往的階段，卻還當街勾著陳大天的手，著實電流四射。

柯震東的酒吧聚會也曾見到Kimme的身影，夜生活的活躍程度，堪稱女版「時間管理大師」。（圖／本刊攝影組）

成功收服風田的Kimme，留著一頭長髮、長相頗有個性，又帶點文青風，不但外型亮眼，身家更是驚人。據悉，Kimme的家裡從事家具製造業，在大陸頗有規模，她的行頭都是名牌精品，個人網站上全是遊山玩水、享受奢華生活的照片，足跡踏遍越南、韓國和馬爾地夫等地，白天的活動看似健康陽光、晚上又頻頻流連酒吧，與多位男星同歡，堪稱女版的「時間管理大師」。+

相較於Kimme宛如花蝴蝶般日夜穿梭，來自日本的風田，生活算是簡樸許多，異性緣也不及對方。退出男團「SpeXial」後，風田頻頻在綜藝節目展現喜感，加上近期暴紅的「狼人殺」，捧紅一票遊戲班底，讓他成功從偶像轉型成綜藝咖，還接下《食尚玩家》的主持棒。

連已有女友的周湯豪，也曾與Kimme相約喝酒，可見女方異性緣超旺。（圖／本刊攝影組）

過去風田只與舒子晨傳過緋聞，去年一月他被媒體直攻女方香閨，但雙方始終不認戀情。今年二月風田受訪時，坦言兩人「早沒聯絡」，掰了舒子晨，如今他搭上富家千金Kimme、甚至展開同居生活，算是感情逆轉勝。

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(中時電子報)