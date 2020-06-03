本刊直擊風田與新女友Kimme同居打得火熱，進一步發現身家背景驚人的Kimme平日過著享樂生活，不只出國旅遊、朋友聚餐，晚上還陸續跟周湯豪、柯震東等男星喝酒聚會，行程排滿滿，堪稱女版「時間管理大師」，不只Kimme很有頭腦，熊熊、梁凱莉、筱崎泫等人對時間的管控也頗有心得。

熊熊出道至今桃花不斷、而且各類型男星都有沾上話題，除了KID、張立東和言明澔等緋聞對象，今年2月曾被本刊直擊她與李唯楓戴口罩接吻、大街觸摸肌肉調情，4月又被拍到與「特拉斯男」跟友人吃飯聚會，吃飽喝足後竟被對方公主抱回家，感情生活非常忙碌。

本刊2月也曾拍到「國光女神」梁凱莉、與大肌肉男星邱昊奇現身華山文創園區看電影約會，還在捷運站內忘情擁抱道別。前一天梁凱莉則是與男友許得瑋吃飯、看電影，還在公園撫背、勾手，梁凱莉甚至主動從背後環抱許得瑋，挺胸推著對方前進，完全就是熱戀中的小情侶。之後雖然她否認兩男是交往對象，但同一天先後跟邱昊奇、許得瑋碰面約會，也是真的很忙。

被封為「真實版蘿莉」的筱崎泫，前年6月被媒體直擊與陳彥允深夜街頭摟抱戀情曝光，新聞傳出後衍生案外案，原來她當時已與男團「TOP 1」成員張家瑋交往，還讓人在軍中服役的張家瑋情緒崩潰，同年又捲入春風和大根等人的鬥毆事件。

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(中時電子報)